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中職／對悍將打線有信心 郭俊麟挨轟仍覺得有機會

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手郭俊麟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手郭俊麟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將郭俊麟開賽不太順，1局上先挨了一發2分砲，又被強襲球打到腳，但他評估只要不再掉分，「球隊打線是有機會贏球的。」最終郭俊麟投完5局也就掉2分，悍將隊以7：2擊敗統一獅隊。

郭俊麟1局上1出局後先被陳重廷敲安，面對潘傑楷又挨轟，後續又被敲2支安打加上1次觸身球形成滿壘，2出局後被強襲球打到腳，但還是抓到第3個出局數下莊。

悍將隊總教練丘昌榮表示，第1局就被對方打了8人次，「是他自己把自己救回來，一開始進壘角度太平，投不到左右兩側，但俊麟是有經驗的投手，慢慢回穩，希望下一次一開始就很穩定。」

郭俊麟則表示，今天一開始上半身動得太快，手臂沒跟上，才導致失投球偏多，後續不斷修正，「前面被打的直球比較多，後來跟捕手討論後也有改變配球模式，效果不錯。」

更重要的是，郭俊麟對自家打線有信心，「丟到一半就覺得，只要不要大量失分，是有機會贏球的，以我們打擊的狀況，加上柯瑞先發時表現沒有後援那麼穩定。」

雖然第1局被敲4支安打，但最終5局投完，郭俊麟只再被多敲1支安打，掉2分拿下勝投，用球數88球有續投空間，不過教練團考量郭俊麟先前受傷又遇到確診，不急著拉長局數，再加上郭俊麟自己也說：「第1局被打到那球，投到後面有點感覺。」

郭俊麟 柯瑞 富邦悍將 統一獅

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