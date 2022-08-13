中職／三分砲轟破低潮 范國宸默念八字心法

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
新莊棒球場獅悍將戰，富邦悍將隊范國宸敲出逆轉3分砲。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場獅悍將戰，富邦悍將隊范國宸敲出逆轉3分砲。圖／富邦悍將隊提供

前一場敲安中止個人連5場沒安打，今晚范國宸敲出雙安，包括一發逆轉三分砲，幫助富邦悍將隊以7：2擊敗統一獅隊，范國宸的心法就是八個字「把球打強、回歸基本」。

開賽因為獅隊潘傑楷的2分砲，悍將隊處於落後，先在2局下追回1分，3局下范國宸面對二、三壘有人局面，再從獅隊先發投手柯瑞手中敲出三分砲，反倒領先2分。

悍將隊總教練丘昌榮表示：「范國宸的三分很重要，讓球隊打起來更安定，分數有進來，揮棒起來可以更果決。」悍將隊在6局下又追加3分攻勢，就此奠定勝利。

范國宸表示，因為自己近況不太穩定，當時面對得點圈有人，心中只想把球打到外野，「先把分數追平，再交給後面的。」范國宸確實敲到外野，而且超越外野全壘打牆。

這是相隔8場的全壘打，也是范國宸本季第6轟，身為今年悍將隊打線主要輸出，范國宸表示，春訓自己狀況就準備得不錯，「今年球隊事情比較多一些，上半季不是很順，我們作為中生代要站出來。」

先前雖然遇到個人低潮，范國宸表示，心中想得其實也無非就是把球打得強勁，「回歸基本，才有可能越來越好。」

范國宸 柯瑞 富邦悍將 統一獅

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