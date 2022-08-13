日本夏季甲子園爆冷 衛冕軍首戰落敗連霸夢碎

第104屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天出現爆冷情況，尋求連霸的去年冠軍隊伍智辯和歌山高校，首戰跌破眾人眼鏡，以3比5輸給國學院櫪木高校慘遭淘汰。

日本年度高中棒球盛會夏季甲子園，今年共有49校出賽，從8月6日起在兵庫縣西宮市甲子園球場展開17天賽程（含休息日），預計8月22日舉行冠軍戰。

每日體育報導，國學院櫪木高校今天動用4名投手拿下勝利，首度闖進夏季甲子園第3輪賽事。

今天的比賽中，後攻的國學院櫪木1局下先得2分，智辯和歌山隨後在2局上追平，並在6局上再得1分以3比2領先，但關鍵的6局下遭國學院櫪木打線敲出連續安打奪2分逆轉，接著8局下再掉1分，終場就以3比5敗北。

國學院櫪木最近兩次在日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）出賽都敗給智辯和歌山，這次總算成功「復仇」。

體育報知報導，這場比賽結束後，智辯和歌山高校一度成為日本推特（Twitter）熱門趨勢第一名，衝擊高中棒球球迷。

受到日本職棒關注的智辯和歌山投手武元一輝，擁有最快時速149公里的球速，今天主投5.1局失4分吞敗。

朝日新聞報導，今天是智辯和歌山在本屆夏季甲子園首場出賽，這種前一年冠軍學校在隔年首戰敗北的例子，在今天之前則有2017年的櫪木縣作新學院高校。

智辯和歌山本屆陣容曾在今年春天舉行的近畿大會冠軍戰中，擊敗春季甲子園冠軍大阪桐蔭高校，被視為有機會奪得本屆夏季甲子園冠軍的可能學校之一，沒想到跌破眾人眼鏡。

國學院櫪木這場比賽前5局，動用包括先發投手在內的3名投手輪番上陣，將擁有強力打線的智辯和歌山得分壓在2分。

雖然國學院櫪木第4名投手在第6局上場後，被智辯和歌山拿下1分超前比數，但之後未再讓智辯和歌山打者得分，順利守住戰果。

今天其他賽事結果包括濱田高校以5比3擊敗有田工業高校、九州學院高校以14比4輕取帝京第五高校。