中職／柯瑞面前秀三分砲 范國宸轟破悍將4連敗烏雲

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
新莊棒球場獅悍將戰，富邦悍將隊范國宸敲出逆轉3分砲。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場獅悍將戰，富邦悍將隊范國宸敲出逆轉3分砲。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊范國宸今晚在新莊棒球場的一發三分砲，逆轉比數，點燃全場球迷歡呼聲，加上高國麟剛回一軍就敲出3安猛打賞，以7：2拿下勝利，終止4連敗。

獅隊靠著潘傑楷的首局2分砲位居領先，不過悍將隊先在2局下追回1分，3局下范國宸更在二、三壘有人時，把獅隊先發投手柯瑞的球轟出左外野全壘打牆，一棒三分逆轉比數。

柯瑞在3局挨轟後，力求回穩，不料6局再遭3分攻勢狙擊，6局下悍將隊由申皓瑋、高國麟兩支安打先得1分，2出局後王正棠、王勝偉連續安打再添2分。

悍將隊先發投手郭俊麟有了分數支援，除了第1局挨轟掉分後，未再失分，以88球投完5局，被敲6支安打，掉2分責失，另有4次三振、2次四死球，連兩場拿下勝投。

本季打擊不振的高國麟，在二軍磨練後，將好手感帶上一軍，單場4打數3安打，2分打點來自2局下敲回全隊第1分，6局下開啟3分攻勢，打擊率上升到2成22。

獅隊先發投手柯瑞最終投完5.2局退場，被敲9支安打，丟掉7分有6分是責失，防禦率上漲到5.07，另有2次三振、1次四壞保送，吞下本季第7敗。

新莊棒球場獅悍將戰，富邦悍將隊高國麟。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場獅悍將戰，富邦悍將隊高國麟。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場獅悍將戰，富邦悍將隊先發投手郭俊麟。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場獅悍將戰，富邦悍將隊先發投手郭俊麟。圖／富邦悍將隊提供

柯瑞 高國麟 富邦悍將

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