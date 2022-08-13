中職／德保拉7局好投 讓桃猿的8連勝魂斷洲際

樂天桃猿隊的8連勝，今天魂斷洲際棒球場，面對中信兄弟隊洋投德保拉，只靠朱育賢的兩分砲進帳分數，終場以2：4輸球，「無敵桃猿」打到下半季第14場才吞下第2敗，勝率在9成以上徘徊7天後掉到8成57。

猿隊此役由資深左投王溢正先發，危機在第4局出現，因兩個保送釀禍，岳政華的安打先讓他丟掉1分，第5局被連敲3安打開局，周思齊的安打一棒打下2分，也打退了王溢正。

王溢正先發4局失3分，被敲5安打，有5次三振、4次保送，他在賽前累積798次三振，此役第3局K掉林書逸，「解鎖」生涯第800K，成為中職史上第7人、左投第1人。

陳冠宇在第6局接手戰局，續投進入第7局也掉分，江坤宇先因失誤上壘，林書逸二壘打為兄弟再挹注分數，後續又是連兩保送擠成滿壘，宋晟睿抓準左投背對三壘跑者的時機點啟動盜本壘，但陳冠宇機警注意到，傳本壘抓下第3個出局數，避免危機繼續擴大。

德保拉先發7局、共用90球，被敲的3安打都出現在第5局，郭嚴文先敲出猿隊此役第一支安打後，朱育賢補上兩分砲，猿隊此後無法再有分數進帳，德保拉取得本季第8勝、生涯第40勝。