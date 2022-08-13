中職／王溢正生涯800K達陣 聯盟史上左投第一人

樂天桃猿隊「姊姊」王溢正今天登板，面對中信兄弟隊先發4局失3分，此役5次三振進帳，跨過生涯800K里程碑，成為中職史上第7人、左投第1人。

猿隊今天帶著8連勝出戰兄弟，由王溢正先發，強碰兄弟洋投德保拉，上演一場土、洋左投交鋒。

王溢正的危機在第4局出現，因兩個保送釀禍，岳政華的安打先讓他丟掉1分，雖在5局上等到朱育賢的兩分砲一度逆轉戰局，但他在下半局無法維持優勢局面，被連敲3安打開局，周思齊的安打一棒打下2分，也打退了王溢正。

王溢正先發4局失3分，被敲5安打、4保送，賽前累積798次三振，此役第3局K掉林書逸，「解鎖」生涯第800K。

中職前6位完成生涯800K的投手依序為謝長亨、勇壯、潘威倫、高建三、陽建福、羅力，清一色都是右投，王溢正成為左投第一人；在王溢正之前，中職的最多三振左投紀錄保持人為林英傑的792K。