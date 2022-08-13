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中職／翻滾完再開球 李智凱期待自己為名的動作

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
東京奧運銀牌「鞍馬王子」李智凱受邀為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供
東京奧運銀牌「鞍馬王子」李智凱受邀為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供

東京奧運銀牌李智凱將體操動作搬到新莊棒球場，側翻加後空翻站上投手球，為富邦悍將隊開出好球，接下來要備戰世錦賽，他要帶著新的成套動作，期許自己再創高峰。

選擇用特殊動作開球，李智凱希望為球迷留下記憶點，不過對於投球結果自己不太滿意，不好意思說自己有練習過，「有稍微練習啦，但時間花得不多。」李智凱也希望有機會再來雪恥，「下次可以挑戰不一樣的，像鄭兆村那樣丟遠距離之類的。」

國中、國小練習體操時，因為教練喜歡棒球，李智凱也會打棒球作為不同訓練，「那時候喜歡陳金鋒跟林智勝，後來練習比較忙，就有一段時間沒繼續看棒球。」

選擇81號背號，是因為李智凱拿下奧運銀牌的那一天正是8月1日，他說：「日子接近的時候，就看到郭婞淳等人在發回顧，彷彿是昨天發生的事，很熱血也很感動，希望繼續拚下去。」

李智凱接下來準備兩項比賽都有不同目標，日前在世錦賽選拔完成的E級難度全新動作，期待在9月巴黎挑戰賽獲得國際認證，10月的世錦賽則要以新套路應戰。

對於全新動作，李智凱表示，還沒看過其他人做過，「國際認證不容易，但希望像恬恬（丁華恬）一樣，看有沒有機會獲得命名權，朝這個方向去努力。」丁華恬是台灣第一個新動作獲總會認證的體操選手，命名為「丁華恬動作」。

為了面對體操的新周期，李智凱也要在過去動作中增添新元素，希望將難度分維持在東京奧運時期，「有些不同的編排，目前還不成熟，但希望能成為自己的武器。」李智凱在世錦賽拿過一銀、一銅，這次期待有更佳成色。

東京奧運銀牌「鞍馬王子」李智凱受邀為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供
東京奧運銀牌「鞍馬王子」李智凱受邀為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供
東京奧運銀牌「鞍馬王子」李智凱受邀為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供
東京奧運銀牌「鞍馬王子」李智凱受邀為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供

李智凱 世錦賽 棒球

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