中職／蘇智傑先發守備 陳傑憲被蜂螫先聽到喊裁判

中職統一獅隊外野手蘇智傑今天傷癒首場先發守備，總教練林岳平表示，循序讓蘇智傑上場守備，蘇智傑表示身體狀況沒問題，談起陳傑憲被蜜蜂螫，他笑說：「球剛打出來就聽到他在喊裁判」。

中華職棒統一獅隊外野手蘇智傑4月初因自打球受傷，造成右膝髕骨骨裂，經過3個月復原、1個月的訓練，目前骨裂已經癒合，但還是要觀察肌腱韌帶還有沒有發炎的狀況，也有持續訓練周圍小肌肉、保護受傷的部位。

蘇智傑8月歸隊，昨天與味全龍隊比賽後半段替補上場左外野，他說，昨天沒有比較特別的守備狀況，看起來還可以，移動間也不會有不舒服的感覺，但打擊的部分還是持續調整尋找手感，畢竟一軍的強度還是比較高。

昨天比賽插曲，龍隊8局下進攻、首名打者敲出左外野方向飛球當下，獅隊中外野手陳傑憲被蜜蜂螫傷，蘇智傑笑說，「球剛打出來就聽到陳傑憲在喊裁判」，當下不知道發生什麼事，後來才知道是被蜜蜂螫。

獅隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，也是蘇智傑傷癒首場先發守備出賽，守左外野、打6棒，總教練林岳平表示，明、後天休兵日，可以讓蘇智傑充分休息，昨天替補上場守備、今天先發守備，也希望透過這樣的安排，幫助蘇智傑加快調整進度。