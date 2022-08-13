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中職／打點直逼陳傑憲 陳重廷被「反差」問題困擾

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊陳重廷。記者季相儒／攝影
統一獅隊陳重廷。記者季相儒／攝影

近期打點迅速累積，在隊上直逼陳傑憲，原因是什麼？統一獅隊陳重廷說：「我也有想過這個問題。」說完自己笑了出來，因為這問題暫時無解，「只能說打擊心態不同吧。」

陳重廷目前累積23分打點，獅隊最多是陳傑憲的28分打點，胡金龍、林靖凱21分打點並列第三，打第9棒還能賺打點，陳重廷說：「心態上是想盡量用推進的方式幫助球隊，如果有打點機會，把球打出去就有機會，抱持這樣的心態。」

今年陳重廷打擊率2成30不算太優，但當得點圈有人時，打擊率暴增至3成64，壘上無人則是1成67，反差極大，陳重廷認為，「打點有點運氣運氣，對球隊來說也不是只有打點有貢獻，能夠上壘就有幫助。」

對於自己壘上無人跟得點圈有人的差異，陳重廷也在想辦法調整，「一直在想中間有什麼不一樣，自己是知道，攻擊的心態上不一樣，只能試著在壘上無人的時候，也用相同的心態去攻擊。」

陳重廷 陳傑憲 胡金龍

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