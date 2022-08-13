中職／許哲晏首安前兩度夢到 面對壓力聽哥哥分享經驗

中職統一7-ELEVEn獅隊內野手許哲晏進職棒第3年，安打終於開張，昨天也敲出生涯首支長打；許哲晏首安出爐前兩度夢到敲出安打、壓力不小，哥哥也分享克服恐慌症經驗。

許哲晏2020年季中選秀第6輪被選進，但前兩年一軍出賽機會少，中華職業棒球大聯盟生涯首安直到今年7月12日才開張；許哲晏近期獲較多上場機會，昨天交手味全龍隊單場雙安、敲出生涯首支二壘打。

許哲晏今天接受媒體訪問時笑說，敲出長打很振奮，一路大喊，前輩潘武雄笑說：「二壘打需要喊成這樣喔？」他回說：「很開心，如果是全壘打我可能會叫全場。」

許哲晏昨天第一打席敲出中外野方向飛球感覺就不錯，有預感應會有不錯表現。

職棒生涯第3年才等到首安，許哲晏坦言過程很煎熬；打出首安前，2度夢到打出安打，都打到游擊方向，有一次畫面十分清晰，在新莊棒球場對戰投手郭俊麟，另一次的畫面就真的相似生涯首安場景。

他說，可能給自己壓力太大，哥哥之前職場上也遇過一些事，造成恐慌症，哥哥有分享克服經歷，幫許哲晏心理建設。

獅隊總教練林岳平表示，許哲晏在守備方面表現中規中矩，主要是長期出賽，還需再觀察穩定性，但有許哲晏在，可讓內野手林靖凱稍微有喘息機會。他希望許哲晏再提升經驗，球隊需要穩定游擊手，如果許哲晏可頂上，對球隊是好消息。

游擊手出身的許哲晏進職棒後守過二、三壘，他說，在游擊守備還是最自在，教練團也鼓勵放開點、別怕競爭，希望扮演好教練團賦予角色，能站穩位置當然最好，但不會想一步達成，慢慢循序漸進。