中職／昨代守做實驗 蘇智傑傷癒後首次先發外野

昨晚的守備嘗試，讓統一獅隊總教練林岳平安心一點，今天將蘇智傑排上左外野，傷癒歸隊後首次先發守備，蘇智傑說：「目前看來OK。」

蘇智傑在今年4月8日因自打球打中右膝，導致右膝髕骨骨裂，到8月6日復出，由於這個傷勢對跑步影響較大，蘇智傑先擔任指定打擊，昨天對味全龍隊之戰才在比賽後段上去左外野代守了4局。

林岳平今天將蘇智傑排上先發位置，除了參考昨天守備狀況外，另一點是獅隊接下來2天沒比賽，「讓他有時間恢復，也可以加快適應守備。」

休息3個月、訓練1個月才回到球場，蘇智傑表示，昨天守備機會不多，沒有太困難的球要處理，感覺還OK，練習時也沒什麼狀況。

至於右膝傷勢，蘇智傑表示，骨裂的部分已經癒合，只不過附近的肌肉、肌腱還是有發炎情形，不到百分百，「一軍比賽強度比較強，打擊方面還在找感覺，現在把守備加進去，看看會怎麼樣。」