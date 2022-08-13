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中職／林靖凱重回二壘？餅總提出一項條件

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅游擊手林靖凱。圖／聯合報系資料照
統一獅游擊手林靖凱。圖／聯合報系資料照

統一獅隊游擊大關連兩場交給24歲的許哲晏，林靖凱呢？總教練林岳平表示，球隊在尋找穩定的游擊手，如果有跟林靖凱守游擊差不多的，就會把林靖凱移回二壘。

許哲晏本季12場出賽，有2場守游擊，9次守備機會沒失誤，林岳平對於許哲晏的守備評價是，「中規中矩，堪用就好。」

不是對許哲晏沒有期待，只不過餅總認為，許哲晏目前還無法承擔在游擊固定出賽，「主要差在穩定性，這需要時間觀察，1周、1個月去看，慢慢從替補開始，累積經驗。」

安排讓許哲晏上場，主要是讓林靖凱有喘息空間，林岳平表示，也傾向讓林靖凱重回他熟悉的二壘防區，「前提是要有穩定的游擊手，守備要跟他守游擊差不多，才會考慮讓林靖凱重回二壘。」

林靖凱 林岳平 統一獅

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