中職／陳重羽每天更進步 想讓兒子見證在職棒場奮戰

中央社／ 新北13日電
獅隊陳重羽有個心願，希望未來讓兒子「小湯圓」見證爸爸曾在職棒舞台上奮戰。 中央社
獅隊陳重羽有個心願，希望未來讓兒子「小湯圓」見證爸爸曾在職棒舞台上奮戰。 中央社

中職統一獅隊捕手陳重羽昨天睽違668天開轟，職棒環境競爭，陳重羽不去想機會被壓縮，努力每天更進步，他還有個心願，希望未來讓兒子「小湯圓」見證爸爸曾在職棒舞台上奮戰。

中華職棒統一獅隊昨天與味全龍隊交手，獅隊捕手陳重羽先發蹲捕與投手胡智為搭配，攻守有表現，2局敲出陽春砲、為個人本季首轟，也是睽違668天的全壘打。

陳重羽表示，知道自己蠻久沒有開轟，但是沒有特別追求全壘打，想辦法把球打扎實，昨天全壘打那個打席，打出去覺得有機會形成二壘打，過一壘看到裁判的手勢知道是全壘打，當下很開心可以為球隊多拿1分。

獅隊捕手位置競爭，除了林岱安外，今年也有另一名捕手柯育民冒出頭，被問起會不會擔心壓縮到出賽機會，陳重羽表示「這就是職業棒球」，沒有誰可以一直表現順遂、或者一直穩定在什麼位置上，只能每天努力做到可以做的、讓自己每天更進步。

陳重羽表示，雖然在場下準備的時間比較多，也不確定每一次上場都可以成功，但持續調整、維持手感，上場就把握機會做出貢獻。

兒子「小湯圓」預產期是9月，陳重羽談起兒子笑得開心，也提到心中一直有個願望，希望在職棒場上努力拚，有一天可以讓兒子進場看自己比賽，「爸爸雖然不是最厲害，但希望兒子一起見證，我曾努力的踏上職棒一軍舞台。」

陳重羽 統一獅

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