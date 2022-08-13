中職／給鋒哥調一下 高國麟重返一軍「要打得更強」

富邦悍將隊今天做出陣容調整，高國麟相隔近1個月重返一軍，在二軍接受陳金鋒指導，重新調整出力時間點，前一場打擊3支3，高國麟說：「感覺有越來越好。」

去年中職比賽用球恢復係數下調，高國麟打擊率衝上生涯新高的3成24，然而今年打得還是同一顆球，在一軍出賽29場，打擊率卻掉到1成98的生涯新低，在7月16日被下放二軍。

會有這樣的差距，高國麟表示，去年季後增加了不同的訓練方式，「測試看看，會不會打得更好，結果打起來沒那麼順，只好球季結束後再調整菜單，對我來說也是很好的經驗。」

到了二軍，高國麟從訓練量上做改變，二軍總教練陳金鋒除了提醒比賽狀況，也會關注球員打擊，「鋒哥幫我做了很多調整，透過練習去做修正，要詳細解釋不容易，但簡單說是出棒的出力時間點去做調整。」

其實先前在一軍，高國麟不是打不到球，但不少強勁擊球打到守備正面，導致安打變少，高國麟說：「那就是打得還不夠強，夠強的話就能夠穿過守備。」

重新回到一軍，高國麟調整心態，雖然目前數據不盡理想，但他說：「球季還沒打完，還有機會繼續努力。」