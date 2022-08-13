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中職／李宗賢、高國麟回一軍 陳真下二軍前丘總聊一下
富邦悍將隊前一戰出現3次失誤，2次是左外野手陳真出狀況，今天對戰統一獅隊前也做出人員調度，陳真、胡冠俞下二軍，李宗賢、高國麟重回一軍，悍將隊總教練丘昌榮表示：「職業球員就是這樣，要把握機會。」
陳真的2次失誤，1次發生在2局上、1次在5局上，也都導致後續失分，丘昌榮表示：「後來有跟陳真聊一下，當下太急著處理，後續傳球也有些瑕疵。」
今天高國麟先發左外野、李宗賢板凳待命，丘昌榮表示，跟二軍開會討論，兩人在二軍調整的不錯，而近期左外野狀況較多，「選手有機會要把握住，正常沒有狀況的話，不會特別想去調整。」
李宗賢先前因守備失誤過多下二軍調整，他表示，守備的觀念、動作都有再加強，在二軍通常一天特打40分鐘、特守1到2小時，「鋒哥（陳金鋒）也有跟我們說，練習那麼多、那麼辛苦，上場就要拿出來，不要只是練習而已。」
這次重回一軍，李宗賢表示，球季剩下40幾場，要趕快適應一軍節奏，「之前準備比較不足，現在要把過去想法拋開，專注在比賽。」
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