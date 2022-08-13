WBC／美日組隊精銳盡出 韓國隊徵召選材不順讓韓媒超憂慮

明年3月WBC世界棒球經典賽即將開打，美國與日本早已開始重組最強陣容，對於冠軍寶座摩刀霍霍，反觀韓國目前為止則未開始動作，韓媒更透露對於國家隊選材緩慢的憂心。

本屆尋求衛冕的美國，早已開始徵召大聯盟好手，一開始就敲定將由天使球星楚奧特（Mike Trout）擔任隊長一職，另外紅襪二壘手史托瑞（Trevor Story）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、高史密特（Paul Goldschmidt）、費城人鐵捕瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與今天宣布參戰的兩屆MVP哈波(Bryce Harper)都陸續加入陣中，上述6人合計入選過36次明星賽，還沒湊滿先發9人已星光熠熠。

而力拼重返冠軍寶座的日本，近日也積極徵召旅美的日籍大聯盟球星，日本武士隊監督栗山英樹更展現誠意，親自前往美國遊說大谷翔平、達比修有等人，而韓國先前也透露將廣招韓裔選手組隊參賽，但近日卻傳出組隊過程似乎並不順利。

據《朝鮮日報》報導，南韓國家隊於上個月宣布將由KT巫師總教練李強喆出任國家隊教頭，但選才步調緩慢，對此他透露：「目前韓職仍在進行，要在賽季中展開徵召作業十分困難。」日媒《THE DIGEST》則引述韓媒報導：「韓國隊徵選過程並不順利，離『稱霸世界』的目標還有非常一大段距離。」此外報導也點出，雖然日前韓國職棒委員會已開始對美職體系的選手進行調查，但據傳僅止於紙上作業，仍沒有實際作為。

此外韓媒還表達隱憂：「韓國在近年國際賽都不理想，國家隊的壓力因此更巨大，在美、日都已組成頂級豪華的陣容下，想在明年的經典賽更要一洗前兩屆沒打入複賽的顏面，國家隊卻未有動作實在讓人不舒服，可惜這就是現實。」