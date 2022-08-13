中職／韓職球迷注意！樂天女孩受邀開球去

為台灣的啦啦隊爭光！樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls隊長籃籃、副隊長岱縈，成員琳妲、倪暄受到本季新贊助商brg卡片鑑定公司的邀請，預計前往韓職樂天巨人的主場開球，為後疫情時代桃猿隊的國際交流開啟重要的第一步。

brg卡片鑑定公司是從韓國出發，放眼前進全亞洲的卡片鑑定公司，重視台韓之間的國際交流，透過在台韓兩地都十分紅的樂天女孩及樂天巨人啦啦隊的交流，增進台韓之間的友誼。

籃籃、琳妲、倪暄及岱縈將在24日出發至韓國，26號參加樂天巨人隊的活動，擔任表演嘉賓並且開球，先前樂天巨人隊也曾派出團長趙智薰、隊長朴騏良來台參加桃猿隊主題趴，如今桃猿隊禮尚往來，由籃籃領軍造訪社稷球場，預料將掀起韓國的RKG熱潮。

球團透露，隊長籃籃曾經私下造訪社稷球場，觀摩啦啦隊演出，大讚社稷球場實在是很棒；琳妲參加過與日本火腿的交流賽而且在札幌巨蛋開過球，參加啦啦隊以來一直聽聞釜山LOTTE主場社稷球場有釜山的KTV之稱，不僅場地美，應援團也讓人印象深刻，如今終於可以親身感受。岱縈有在札幌巨蛋表演的經驗，但也還是第一次隨官方造訪韓國，她和倪暄親切的笑容勢必受到韓國粉絲的喜愛。

此行的贊助商brg表示，樂天巨人隊其實有不少讓桃猿球迷熟悉的地方，包括改編了桃猿男兒讓韓國粉絲高唱應援，近年來因為網路媒體與樂天女孩寫真卡熱銷海外，樂天女孩的人氣漸增，這次樂天女孩的來到預料將再度掀起台韓職棒啦啦隊的人氣大比拚。已經準備好開球的籃籃說：「韓國的球迷！樂天女孩來啦！Fighting！」