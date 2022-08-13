棒球／台南市少棒代表隊7校精英小將 備戰全國原住民族運動會

全國原住民族運動會將於明年3月24日至3月27日在台北市舉行，台南市為全力備戰112年全國原住民族運動會棒球項目，台南少棒代表隊組訓今天在小北E棒球場舉行開訓典禮，市府副秘書長王揚智代表市長黃偉哲勉勵台南少棒小將，期許在明年全國原住民族運動會勇奪佳績。

體育局長陳良乾表示，少棒選手組訓委託協進國小辦理，分別從永信國小、白河國小、立人國小、安慶國小、協進國小、崇學國小及善化國小等7校少棒隊，挑選出19位選手參加組訓。

培訓期間更藉由體能、技術能力及移地訓練等3面向訓練選手之基礎能力及實戰能力，期許透過集中訓練及實戰經驗提升選手戰力，在全國原住民族運動會代表台南市站在賽場上與各縣市好手較勁，以爭取至高榮耀。

副秘書長王揚智也說，本次少棒選手組訓由體育局與原住民族事務委員會共同規畫辦理，期許台南市少棒選手在集訓期間精進自身技術，增進實戰經驗，並勉勵在場球員在組訓期間持續突破自己，在每次的實戰經驗提升自我技術，並在賽場上大放異彩再接再厲，持續突破自己，在全國原住民族運動會再傳捷報，為台南市爭光。