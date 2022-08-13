聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／台南市少棒代表隊7校精英小將 備戰全國原住民族運動會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市少棒小將全力備戰全國原住民族運動會。圖／台南市體育局提供
台南市少棒小將全力備戰全國原住民族運動會。圖／台南市體育局提供

全國原住民族運動會將於明年3月24日至3月27日在台北市舉行，台南市為全力備戰112年全國原住民族運動會棒球項目，台南少棒代表隊組訓今天在小北E棒球場舉行開訓典禮，市府副秘書長王揚智代表市長黃偉哲勉勵台南少棒小將，期許在明年全國原住民族運動會勇奪佳績。

體育局長陳良乾表示，少棒選手組訓委託協進國小辦理，分別從永信國小、白河國小、立人國小、安慶國小、協進國小、崇學國小及善化國小等7校少棒隊，挑選出19位選手參加組訓。

培訓期間更藉由體能、技術能力及移地訓練等3面向訓練選手之基礎能力及實戰能力，期許透過集中訓練及實戰經驗提升選手戰力，在全國原住民族運動會代表台南市站在賽場上與各縣市好手較勁，以爭取至高榮耀。

副秘書長王揚智也說，本次少棒選手組訓由體育局與原住民族事務委員會共同規畫辦理，期許台南市少棒選手在集訓期間精進自身技術，增進實戰經驗，並勉勵在場球員在組訓期間持續突破自己，在每次的實戰經驗提升自我技術，並在賽場上大放異彩再接再厲，持續突破自己，在全國原住民族運動會再傳捷報，為台南市爭光。

棒球

延伸閱讀

少棒球員被投手觸身球擊中 還擁抱安慰對方別哭 贏得全場掌聲

消防運動會勇奪5金2銀1銅 許顥瀚獲苗栗縣長接見表揚

MLB／夢幻成真戰明年無法成真 玉米田增建少棒球場

懷疑偷吃…前少棒國手5刀刺死女友 地院判處15年

相關新聞

中職／郭俊麟神預測 悍將暴打獅

富邦悍將隊范國宸昨在新莊棒球場的一發三分砲，逆轉比數，點燃全場球迷歡呼聲，加上高國麟剛回一軍就敲出3安猛打賞，以7：2擊...

中職／周思齊致勝安 兄弟斷猿8連勝

中信兄弟隊主打90年代復古的女孩主題日，致勝英雄也很復古，周思齊昨在第5局掃出兩分打點逆轉安打，幫助兄弟終場以4：2擊敗...

中職／周思齊勝利打點斷桃猿8連勝 拿下單場MVP

中職中信兄弟隊今天靠著周思齊超前比數安打，率隊以4比2擊敗樂天桃猿隊，桃猿中止近期8連勝；周思齊為勝利打點拿下MVP，他...

中職／對悍將打線有信心 郭俊麟挨轟仍覺得有機會

富邦悍將隊郭俊麟開賽不太順，1局上先挨了一發2分砲，又被強襲球打到腳，但他評估只要不再掉分，「球隊打線是有機會贏球的。」...

中職／三分砲轟破低潮 范國宸默念八字心法

前一場敲安中止個人連5場沒安打，今晚范國宸敲出雙安，包括一發逆轉三分砲，幫助富邦悍將隊以7：2擊敗統一獅隊，范國宸的心法...

日本夏季甲子園爆冷 衛冕軍首戰落敗連霸夢碎

第104屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天出現爆冷情況，尋求連霸的去年冠軍隊伍智辯和歌山高校，首戰跌破眾人眼鏡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。