中職／胡智為7.2局失2分奪勝 餅總：有很好嗎？

胡智為亂流不少、自承狀況不佳的一戰，卻能繳出7.2局失2分（責失1分）優質先發，幫助統一獅以7：2擊敗味全龍隊，他因自己的接球失誤，差1個出局數錯過完成8局投球，面對高國慶說出的「抱歉」，他腦中所想的是，不希望因為自己影響還在場上比賽的隊友。

天母棒球場今天上演大聯盟級的本土投手對決，龍隊王維中與獅隊胡智為同場過招，兩人在前半段狀況都有不穩，王維中持續掉分，胡智為則能力保不失，危機處理成為此役勝負的分水嶺。

胡智為首局讓4人上壘卻能安全下庄，陳品捷打向投手方向，胡智為接球後策動雙殺，滿壘之際再讓劉基鴻打出投手正面滾地球，抓下第3個出局數。

胡智為指出，「那個雙殺滿重要，接下來慢慢有把位置投出來。」他坦言此役狀況不到最好，但和捕手持續溝通，要把球確實投到想要的位置，用最少球數抓下出局數。

胡智為度過開賽的亂流後愈投愈穩，直到第8局才再遇危機，所失的第2分是因他自己補位一壘的接球失誤，也因此未能完成第8局，他也直言有點可惜，「但比賽就是這樣，自己要再確實一點。」

胡智為透露，當時傳球的高國慶向他說不好意思，「我是說沒關係，是我沒接好，賢拜還在場上比賽，我不能去影響場上隊友。」他認為沒接好是自己的失誤，就自己去承擔，下次練球時要再好好加強守備

評價胡智為此役表現，總教練林岳平直言：「有很好嗎？很多危機欸！一路到第八局都…。」他點出2個雙殺、1個雙殺守備是關鍵，「帳面上是沒失分，有這些守備去幫助他保送、安打後的危機，如果中間有一顆是失誤，絕對是掉分的局。」

【中央社台北12日電】

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天對戰味全龍隊，獅隊投手胡智為優質先發奪勝，但近兩場比賽都沒三振；胡智為說，沒特別在意，但近期較疲勞，希望儘快調整到另一高峰。

獅隊晚間在台北市天母棒球場交手龍隊，先發的胡智為前7局沒失分，8局續投有狀況，被敲安打、加上補位一壘接球失誤，單局失2分退場。

獅隊終場以7比2拿勝，胡智為總計用110球投7.2局，被敲8支安打，投出5次四死球，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季第7勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

胡智為表示，這場狀況沒到最好，首局雙殺很重要，想辦法把位置投出來，確實投到捕手要的位置；此外，有注意到近2場先發沒三振，但非刻意追求不三振，龍隊打者在聯盟中擊球能力突出，只專心想辦法解決每個打席。

至於8局守備狀況，胡智為說，當下有跟一壘手高國慶說沒關係，「是我沒有接好、我的失誤」，之後會再加強守備練習，當下不希望場上隊友受影響。

他說，球季打到現在、之前還有明星賽，身體已進入疲勞期，這陣子也跟教練團、捕手群討論，希望慢慢調整，創造另一高峰。

龍隊先發投手王維中同樣具旅外資歷，但這場用73球投4.2局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、2次保送，失掉4分都是責失分，苦吞本季第4敗。

胡智為表示，記得上次兩人同場先發是2016年；他不在意對方先發投手是誰，只在意對方打者，相信大家各為其主，都會想好好表現。