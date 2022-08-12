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中職／全糖四爺！陳傑憲退場因蜂螫 「牠是女的吧！」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊陳傑憲8局下因蜂螫提前退場。圖／截圖自CPBLTV
統一獅隊陳傑憲8局下因蜂螫提前退場。圖／截圖自CPBLTV

統一獅陳傑憲今天在8局提前退場，非關傷情，而是遭遇蜂螫，陳傑憲賽後還有點麻麻、腫脹，被問到是不是他太甜了才會招蜂引蝶，陳傑憲也開玩笑回應：「牠是女的吧！」

擔任獅隊開路先鋒、中外野手的陳傑憲，此役三度上壘，包括1安打、2保送，第6局的雙盜壘跑回1分，但在戰線進入8局下，他在守備時突如其來扶著脖子下場，第一瞬間以為頸部不適，隨後鏡頭捕捉到他的唇語狀似「蜜蜂」。

陳傑憲退場後隨即進行冰敷，總教練林岳平賽後說明退場原因，確實是被蜜蜂叮到，當下看陳傑憲自己走下來，他也有點搞不清楚狀況，「我還一直讓邱智呈不要越過那條線。」確認是被蜜蜂叮到後才換人。

陳傑憲透露，該局一上場時就看到那隻蜜蜂，「想說不要理牠，結果球打出來瞬間就叮我，timing有夠好，如果提早叮還可以喊暫停。」他笑說還好球不是打到中外野，「不然我追球可能會暈死在球場上。」

因為蜂螫退場，陳傑憲當然被隊友虧爆，「完全笑啊！說想休息也不是這樣吧！教練也在噹是蚊子叮吧！」他也說若當下比分還很緊繃，自己一定會想留在場上，眼看分數有點小拉開，就當作注定要讓自己休息一下。至於那隻蜜蜂的下場，林岳平說：「死在地板上」。

陳傑憲 林岳平 統一獅

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