中職／霸林爵7局好投配打線甦醒 8連勝創樂天新紀錄

樂天桃猿隊霸林爵今晚7局失2分好投打底，加上打線甦醒猛敲13支安打，在洲際球場以7：2擊敗中信兄弟隊，終於在第三度挑戰時達成8連勝，創下樂天集團入主後的連勝新紀錄。

霸林爵開賽連抓10個出局數，直到4局下才被江坤宇敲出第一支安打，5局下1次失誤讓人上壘外，幾乎完全壓制，然而6局開始出現不穩。

6局下霸林爵被岳政華、王威晨接連敲安，加上守備失誤，形成無人出局一、三壘有人，然而兄弟發生跑壘「越位」，江坤宇敲出的外野安打，王威晨以為接殺回踩一壘，江坤宇超越王威晨被判出局。

雖然三壘的失分還是算，不過霸林爵很快再抓2出局下莊，7局下則是1出局後兩支安打加上保送製造滿壘，接著內野滾地掉分，但再飆三振收工。

霸林爵以89球投完7局，僅失2分，1分是責失，防禦率下降到3.02，被敲出6支安打，另有4次三振、1次四壞保送，奪得本季第6勝。

猿隊打線前5局攻下4分，陳俊秀、藍寅倫、梁家榮安打各有1分打點，林立則敲出高飛犧牲打，8局上開局連3安外加1次失誤幫忙，嚴宏鈞敲回2分打點，林立再一支高飛犧牲打敲回單局第3分。

兄弟因疫情進入先發投手荒，周磊相隔2年扛起一軍先發，留下4.1局失4分的成績；接手的李吳永勤撐了2.2局，一度踩住煞車，但後段失手也掉了3分（2分責失）。

猿隊今年上半季及2020年都曾達成7連勝，卻都輸給統一獅隊而中斷，下半季再創一波7連勝，這次順利延續下去，也是自2020年以來所有球隊的最長連勝紀錄，下一個目標是隊史Lamigo桃猿隊的10連勝。

中信兄弟與樂天桃猿在台中洲際棒球場進行例行賽，中信先發投手周磊。記者黃仲裕／攝影

【中央社台北12日電】

中職中信兄弟隊今天派出投手周磊相隔733天再於一軍先發，投4.1局失掉4分吞敗，樂天桃猿隊先發投手霸林爵先發7局1責失分，率隊以7比2拿下近期8連勝、本季最長連勝紀錄。

中華職棒中信兄弟隊近期多名主力投手確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），兄弟隊今天派出投手周磊先發，周磊上一次在一軍先發已經是公元2020年8月9日，今天睽違733天再度於一軍先發出賽。

周磊今天1局就有狀況，先被林立敲出二壘打，1人出局後被陳俊秀敲出安打失掉1分；2局被梁家榮敲出安打、保送林承飛，1人出局後被藍寅倫敲出二壘打失掉1分，再被林立敲出高飛犧牲打再掉1分。

周磊3、4局沒有失分，5局被陳俊秀、林泓育接連敲出安打，1人出局後再被梁家榮敲出內野安打、再掉1分退場。

周磊今天總計用78球投4.1局，被敲出8支安打，投出1次三振、3次四死球，失掉4分皆為責失分、吞下敗投。

兄弟隊比賽前半段打線受制，6局岳政華點出內野安打、靠失誤上二壘，王威晨再敲出內野安打，兄弟攻占一、三壘，江坤宇敲出左外野方向安打送回1分，但出現王威晨誤以為球被接殺跑回一壘，後位跑壘員超越前位跑壘員、江坤宇越位出局。

兄弟隊7局追回1分，桃猿隊8局再起攻勢，靠著嚴宏鈞適時安打送回2分，再靠著林立高飛犧牲打送回團隊第7分。

桃猿隊先發投手霸林爵今天總計用89球投7局，被敲出6支安打，投出4次三振、1次保送，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季第6勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊史最長連勝紀錄是2018年Lamigo桃猿隊時期的10連勝，今天打下8連勝，也是自2020年過後、中職各隊單季最長連勝紀錄。