中職／龍王三吃進補 猛獅補回元氣中止對龍隊5連敗

統一獅隊一掃近期的低迷，今天面對味全龍隊「龍王」王維中，在他4.2局投球任內攻下4分，全場11安打攻勢串聯，終場以7：2贏球，也中止對戰龍隊的5連敗。

天母棒球場今天上演大聯盟級的本土投手對決，龍隊王維中與獅隊胡智為同場先發，王維中成為先被擊潰的一方。

兩人首局控球都有不穩，王維中單局出現兩次保送，施冠宇敲安幫獅隊先馳得點；胡智為首局讓4人上壘，被敲2安打、2保送卻能安全下庄，陳品捷的雙殺打幫了大忙，滿壘之際再讓劉基鴻打出投手正面滾地球，抓下第3個出局數。

王維中持續失血，第2局挨了陳重羽的陽春砲，第5局再因許哲晏的開局二壘打釀成另一波危機，獅隊單局3安打串聯，陳重廷安打、林子豪高飛犧牲打各進帳1分，讓王維中先發4.2局、73球收工，被敲6安打、失4分。

王維中吞下本季第4敗，生涯9場對獅隊（8場先發）吞下0勝5敗，兩季以來對獅隊、樂天桃猿隊的勝場都還沒開張，手中握有的4勝有3勝來自富邦悍將隊，以及面對中信兄弟隊的1勝。

胡智為度過開賽的亂流後越投越穩，最終先發7.2局被敲8安打、失2分（責失1分），取得本季第7勝，也獲選為單場MVP。