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中職／江坤宇「越位」啦！猿象戰裁判拿起麥克風解釋

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟打者王威晨與江坤宇6下發生越位問題引發爭議，裁判明確做出江坤宇出局裁示。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟打者王威晨與江坤宇6下發生越位問題引發爭議，裁判明確做出江坤宇出局裁示。記者黃仲裕／攝影

今晚在台中洲際球場的樂天桃猿與中信兄弟隊之戰，6局下發生跑壘「越位」，後位跑壘員江坤宇超越王威晨被判出局，事情發生得快，擔心現場球迷不清楚狀況，裁判拿起麥克風解釋，也讓兄弟在該局僅得到1分。

兄弟0：4落後進入6局下，有著大好進攻機會，岳政華、王威晨兩支內野安打加上猿隊1次失誤，無人出局攻占一、三壘，此時江坤宇敲出左外野飛球，球彈出外野手朱育賢手套，形成安打，不料王威晨、江坤宇兩個人卻擠在一壘。

裁判第一時間判決江坤宇出局，不過現場球迷還「霧煞煞」，於是拿起麥克風解釋，「左外野落地安打，內野江坤宇為後位跑壘員，越過王威晨，因此判江坤宇出局。」

後來畫面重播可以看到，王威晨似乎以為是接殺，從二壘跑回一壘，然而江坤宇已經衝過一壘壘包，兩人在壘間交錯，形成出局，猿隊先發投手霸林爵也就此回穩，很快抓到剩下2個出局數，6局投完僅失1分。

中信兄弟與樂天桃猿在台中洲際棒球場進行例行賽，樂天桃猿先發投手霸林爵。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與樂天桃猿在台中洲際棒球場進行例行賽，樂天桃猿先發投手霸林爵。記者黃仲裕／攝影

江坤宇 王威晨

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