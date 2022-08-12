中職／給葉總接一下 與林凱威有共識還不是「究極體」

味全龍隊投手林凱威昨天中繼1局失2分，首度在中職場上留下失分紀錄，總教練葉君璋今天練球時主動說要接一下他的球，他笑說：「也是剛好有些東西要跟他討論一下」，兩人都知道目前的林凱威還不是百分之百的狀態。

龍隊昨天以4：3擊敗統一獅隊，林凱威在第8局登板，投1局被敲3安打、失2分，險些讓戰局生變，葉君璋今天賽前主動找上林凱威，「欸凱威，我還沒有接過你的球，讓我接一下。」被追問是否接捕了林凱威的「極品指叉」，葉總說：「我接不到，接直球而已。」

為林凱威接捕當然還有其他用意，葉總表示只是交流、切磋一下彼此想法，「共同討論一下，彼此都有一些收穫，他自己知道這3場狀況不是百分之百，我看起來也不是。」

兩人對於問題癥結的觀點相近，葉君璋說：「還滿簡單的，他自己知道原因出在哪裡，他是有經驗的選手，給他一些想法，他自己去做就沒有問題。如果還是不行…那就再次切磋。」

他也提到，林凱威剛回來中職，追求完美的心態也可能給自己太大壓力，但棒球並非追求完美就會有好表現，林凱威還不到最好的時候，包括球速還能更快，「這幾場因為狀況不是很好，力量使用上還沒有100%。」