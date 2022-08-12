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中職／首度體驗台灣蒸籠型氣候 布里悍耐熱沒問題

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊洋投布里悍。報系資料照
味全龍隊洋投布里悍。報系資料照

味全龍隊洋投布里悍14日將挑戰單周第2場先發，在僅休4天的情況下面對富邦悍將隊，他在進入夏天後成績更強悍，首度經歷台灣的熱，但他自認是「耐熱型」人，還笑說：「好像天生註定要走炎熱球隊的路」。

布里悍去年僅在中職待到4月底，5月轉往韓職，並未經歷過台灣的夏天，今年首度體驗在這座大蒸籠中投球的感覺，成績卻未受動搖，6月後的成績為6勝3敗、防禦率1.94，還比入夏前更猛。

談到台灣的盛夏，布里悍也坦言真的很熱，但在他的人生中並不罕見，「現在回想起來，好像天生註定要走這條路，我在佛羅里達長大，又在德州球隊打了六年，夏天每天超過100度（華氏），我知道怎麼在這之中求生存、調節自己。」

後天將迎接休4天的登板，布里悍自認不是負擔，「韓職也有這樣的操作，禮拜二投完禮拜天再投，大約一個月會有一次，只要知道自己的輪值模式，就會朝此準備方式去調整。」

龍隊不僅擁有布里悍的好投，還有鋼龍與他相互輝映，兩人都在進入夏天後越投越穩健，共構龍隊的先發輪值兩大王牌，成為龍隊衝擊季後賽的兩張王牌。

龍隊近15場由洋投先發的比賽，合計取得12勝2敗1和，布里悍聽聞此數據「哇嗚～」一聲，對著剛從身旁走過的林智勝笑說：「都是因為有他！」

布里悍透露，與鋼龍時常互相交流，討論如果能把局數投到6局、7局以上，就能讓球隊保有更大的贏球機率，伍鐸會與他們分享面對中職打者的經驗，「大家都用同樣的信念，就會更接近季後賽的目標。」

布里悍 中職 韓職

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