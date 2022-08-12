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中職／布里悍4奪主場MVP當枕頭富翁 「現在需要床墊」
味全龍隊今年主場MVP獎品為贊助廠商提供的枕頭，至今「枕頭王」由洋投布里悍的4顆高居第一，已經多到開始送人，他笑答：「我現在需要的是床墊。」
龍隊至今天賽前共在主場拿下17勝，布里悍4度拿下主場賽事的單場MVP排名第一，林智勝、郭郁政都是3次，接著是鋼龍的2次，另有5名選手都收穫1顆枕頭。
布里悍得知是隊內枕頭王笑開懷，他大讚「good pillow！」他也透露枕頭已經多到開始送人，「我已經開始送隊友了，一個給了伍鐸、一個給了少宏。」布里悍現在不缺枕頭，他笑說：「我現在需要床墊。」
有趣的是，蔣少宏目前的枕頭是來自鋼龍的禮物，得知布里悍在訪問中透露有一顆要送給他，他也不知情，「真的嗎？那我再跟他要。」
郭郁政因為自己本身就是使用類似的記憶枕，3個枕頭都已經送出去，兩個給了哥哥和大嬸，另一個給牛棚教練黃亦志，「因為他看我拿滿多個，有跟我要。」雖沒留下MVP枕頭，但由於他的室友就是蔣少宏，郭郁政也去躺過，「真的滿舒服、滿軟的。」
林智勝的3個枕頭都拿回家自己用，當場無情工商大推枕頭好睡，「我脖子很容易落枕，剛好睡那個很好睡啊！讓我的肩頸滿舒服。」
味全龍主場MVP枕頭數量榜
布里悍 4
郭郁政 3
林智勝 3
鋼龍 2
石翔宇 1
吉力吉撈．鞏冠 1
李凱威 1
王維中 1
吳東融 1
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