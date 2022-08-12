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WBC／栗山英樹赴美談1個多小時 達比修對參賽與否仍有考量

聯合新聞網／ 綜合報導
日本武士隊監督栗山英樹日前已親自赴美，試圖說服教士強投達比修參賽。 歐新社
日本武士隊監督栗山英樹日前已親自赴美，試圖說服教士強投達比修參賽。 歐新社

世界棒球經典賽將於明年3月正式回歸，據日媒《體育日本》報導，擔任日本武士隊監督栗山英樹日前已親自赴美，試圖說服教士強投達比修有參賽，兩人長談約1個多小時。

明年經典賽預賽賽程公布後，栗山英樹就表示會親自前往美國一趟，詢問多位旅美好手參賽意願，包括「二刀流」天使大谷翔平、強投教士達比修有和藍鳥菊池雄星、強打小熊鈴木誠，盼能組成「現階段最強球隊。」

據日媒《體育日本》報導指出，達比修昨天和栗山英樹相談甚久，他本人透露，「我想和栗山監督一起奮戰，尤其和日本年輕球員一起比賽的機會相當難得，參加經典賽很有吸引力，不過我很重視與家人相處的時光，如果要參加勢必得集訓、長時間離家，這不是一個容易的決定。」

日本 體育 鈴木 美國

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