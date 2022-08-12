中職／龍隊林凱威追求合身 緊身九分球褲很有特色

中職味全龍隊投手林凱威一軍已經投4場，他表示動作有點跑掉、身體開太快，還需要調整；林凱威登板「緊身九分褲」很有特色，他笑說是習慣，刻意追求全身合身、比較舒服。

具有旅美資歷的投手林凱威今年季中選秀首輪被味全龍隊選進，3日中職生涯首度一軍登板，前3場出賽沒有掉分，昨天再與統一獅隊交手，總計投1局被敲3支安打，失掉2分責失分，但也拿下中繼成功。

林凱威今天賽前有跟總教練葉君璋「切磋」，葉君璋表示，沒有接過林凱威的球，今天特別接接看，開玩笑說，「但都是投直球、滑球我接不到」，也提到針對過去4場比賽共同討論，兩人發現的問題點和想法相近。

葉君璋表示， 林凱威狀況還沒有到百分百，所以感覺還沒有全力投球，他是有經驗的投手，自己知道怎麼調整，速度一定可以再往上提升。

林凱威表示，現階段主要的問題是動作有點跑掉，身體開太快，感覺還沒有辦法像在美國時那樣隨心所欲，很多時候都是壞球走在前面。

被問起中職球隊少、對戰頻繁會不會是問題，他笑說小聯盟高階1A時也遇過，一週跟同一隊打6連戰，不會是太大的問題，遇到了就想辦法適應。

林凱威登板球褲呈現「緊身九分褲」，會露出一小截襪子也是特色，他表示有看很多大聯盟的球員也這樣穿，不喜歡太大件的球衣、追求合身，褲子也是特別改的，也笑說上半身好像還有點大件，有重新量的尺寸，「我追求全身都要合身、不是要給誰看，是這樣穿起來比較舒服。」