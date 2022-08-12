中職／「育辰實驗室」嘗試何恆佑練游擊 餅總說這題難

統一獅隊何恆佑從7月中旬起在二軍的出賽，開始出現在游擊大關，總教練林岳平透露這是來自二軍教頭劉育辰的想法，他坦言目前不管從一壘、二壘、游擊，都找不出他能上一軍的位置，希望讓他多守位嘗試，找出他相對穩定、有發展機會的位置。

獅隊今天在天母續戰味全龍隊，打線有不小調整，林安可、蘇智傑狀況都非百分之百，加上龍隊推出左投王維中，因此兩人都先退出先發，在後半段待命上場；捕手由陳重羽擔任，林靖凱也先退出先發打線，今天由許哲晏負責游擊。

獅隊今年的「游擊解」定調就是林靖凱，會讓他一路守到球季結束，餅總知道難題在於，「當然啊！一定要找出替補的人。」

在場媒體提起近期在二軍開始守游擊的何恆佑，林岳平解釋這是來自劉育辰的想法，「育辰教練有跟我們討論過，他是打擊比較有特色，在隊形上一壘、二壘、游擊都有守過，但找不出一個他可以上一軍的位置，應該說穩定性啦！他要到一軍先發的位置，目前三個位置的守備能力還有點落差。」

劉育辰提議讓他多守位都嘗試看看，由於二壘是反手接球較多，對人高手長的何恆佑來說不見得順暢，因此讓他到正向接球的游擊試試看，最終仍會評估他在哪個位置比較穩定。

對於「育辰實驗室」這道實驗題目，林岳平坦言：「這個很難，真的很難啦！」他指出，若以現階段要在一軍使用來說，還是會把何恆佑放在一壘，「但現在一壘也沒辦法，潘傑楷打那麼好。」