中職／沒被克維斯的首局嚇到 餅總從100球看到正面訊息

統一獅隊新洋投克維斯昨天「開箱」首局超驚悚，用了48球才吃完1局，但獅隊也看到正面訊息，總教練林岳平說：「第一場就可以投到100球，我們認為他是準備好了。」

獅隊因羅昂、布雷克掛傷號，僅剩柯瑞一名外援作戰中，克維斯在未經二軍賽事的情況下，直接拉上一軍出賽，昨天面對味全龍隊先發4局被敲6安打、失3分。

克維斯首局就用48球，讓龍隊打線打了整整一輪，被敲3安打、3保送，一口氣丟掉3分，表現猶如驚悚片，好在後續3局狀況有回穩。

評價克維斯首戰表現，林岳平沒被他的第一局嚇到，「克維斯還可以，開局比較不穩定而已，第一局用了很多曲球、變化球，角度都不錯，但對手都沒揮棒，沒揮棒就是壞球，球數用得多，要搶好球時又被打安打。」後續在配球上做了調整，表現也跟著回穩。

林岳平指出，克維斯第一局的配球方式，應該是以他想要呈現的投球內容去投，但策略在中職無法奏效，「這裡的打者沒有揮棒、裁判也不撿，這都是他需要盡快利用出賽去適應。」但第一場就能投到100球，餅總也肯定他已經做好準備。