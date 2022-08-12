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中職／樂天桃猿三度挑戰8連勝 這次沒有攔路獅

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林泓育。 圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊林泓育。 圖／聯合報系資料照

拿下上半季冠軍後，樂天桃猿隊下半季開季也打出11勝1敗戰績，今晚在洲際球場對上中信兄弟隊，要挑戰近3年沒有球隊辦過的8連勝，猿隊上半季最多也是在7連勝止步。

樂天集團接手後，猿隊單季最多連勝紀錄就是7場，2020年4月15至24日辦到過一次，再來就是今年上半季5月5至15日，2020年是以1分差輸給統一獅隊，今年同樣斷在獅隊手中，在5月17日以1：3落敗，今晚若過關將是樂天新紀錄。

下半季猿隊8月2日開始又是新的一波7連勝，過程中擊敗味全龍、富邦悍將隊各3次，從獅隊手上取得1勝，今晚要對上中信兄弟隊，本季對戰由猿隊以10勝6敗占優。

兄弟飽受疫情衝擊，近5場只拿下1勝，陣中投手不足之下，昨天靠轉回先發的官大元撐完5局失2分，勇奪個人隔3240天的先發勝，不過今天的先發投手還是排不出來，未提前公告。

中職史上單季最長連勝是2006年統一獅隊的17連勝，猿隊隊史最長則是2018年Lamigo桃猿隊的10連勝，而最近3年，中職還沒有球隊超過7連勝，2020年的中信兄弟也是在7連勝後止步。

樂天桃猿 中信兄弟 統一獅

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