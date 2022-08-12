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中職／麥力德向百萬象迷喊話拿「總冠軍」 還直呼珍奶好讚

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟新洋投麥力德透過影片向百萬象迷喊話「一起贏得總冠軍」，還直呼珍珠奶茶很好喝。。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟新洋投麥力德透過影片向百萬象迷喊話「一起贏得總冠軍」，還直呼珍珠奶茶很好喝。。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟新洋投麥力德（Michael Mariot）稍早已抵達台灣正在隔離當中，他除了透過影片向百萬象迷喊話「一起贏得總冠軍」，還直呼珍珠奶茶很好喝。

由於中信兄弟球團同意讓象魔力（Shawn Morimando）前往韓國職棒發展，另外泰迪（Teddy Stankiewicz）也返國處理家務事，目前隊上洋投僅剩投手德保拉（José De Paula），球隊也盡快找到新洋投麥力德作為補強。

33歲的右投麥力德來自美國，今年曾在3A效力費城人、老虎，之前也待過於皇家，在大聯盟有過44場出賽紀錄，離開老虎後，他決定轉戰中職加盟兄弟，本月9日已抵達台灣，目前正在進行隔離。

昨天中信兄弟在官方YT頻道放上一支影片，內容是麥力德和球迷初次見面打招呼，「我很開心、也很榮幸能夠成為兄弟的一分子，期待能盡快和大家碰面，盡快到球場，準備好開始我的工作，讓我們一起贏得總冠軍。Let's go, Brothers!」

麥力德這次是帶著妻子一起來台，在隔離期間其妻子拍了一段與麥力德一起喝珍珠奶茶的影片，麥力德也大讚珍珠奶茶好好喝。

珍珠奶茶 隔離 中信

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