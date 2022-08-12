中職／日媒專訪樂天女孩 讚「狐狸舞」嗨到差點忘記下支舞

樂天桃猿在上週末對上味全龍的比賽，同時也舉辦主題日「YOKOSO桃猿」。除了有許多相關的日式活動之外，還把日本火腿隊今年風靡日職的「狐狸舞」帶到全猿主場，讓啦啦隊和全場一起同樂。近來樂天球團與啦啦隊也接受日本媒體專訪，透露演出狐狸舞的心得。

根據日本媒體「FULL-COUNT」報導，負責管理樂天啦啦隊的陳元凱表示，他因為有觀賞日本火腿隊的比賽，知道了「狐狸舞」的存在，並且訝異於這支舞在日本的火紅程度。於是就和日本火腿隊取得聯繫，順利得到對方的允諾，還得到火腿特地送來臺灣的狐狸耳朵。

陳元凱指出，由於這支舞節奏和音樂都很好，加上難度不算高，因此能和觀眾一起跳一起同樂。穿著紅衣、戴上狐耳的啦啦隊們，也獲得球迷的一致好評。

擔任樂天女孩紫庭表示，能和大批球迷們一起跳舞，是件令人開心的事。由於東北樂天金鷲隊的宋家豪等選手在日職打拼，使得臺灣也能看到太平洋聯盟的比賽，因此不少球迷都知道「狐狸舞」。因為舞步單純，大家先是一起練習了一小時左右，接著就各自琢磨，最後和球迷們一起跳的場面十分熱鬧。

樂天女孩筠熹表示，跳狐狸舞的氣氛相當熱烈，讓她差點忘了下支舞要跳什麼。圖擷取自 樂天女孩臉書

樂天女孩副隊長筠熹則說，她自己平常就會youtube找尋各種應援影片，所以很早就知道了狐狸舞。由於比較多動作是重複的，所以一下子就能夠記住。因為現場跳的時候氣氛太熱烈，導致自己也太過投入，還差點忘記下一支舞要跳什麼。

陳元凱進一步表示，臺灣的啦啦隊就像偶像、藝人一樣，有許多應援和活動的演出。即使出了球場，也擁有廣大的粉絲支持，魅力不輸場上的球星門。希望未來日本球迷也能夠來台，欣賞樂天女孩的魅力。