中職／福來喜挨觸身球沒事 主動擁抱富藍戈說交情好

中信兄弟隊今天在新莊球場以7：2擊敗富邦悍將隊，終止4連敗，也讓悍將隊吞下4連敗，比賽進行到9局上還出現小插曲，悍將隊第6任投手富藍戈對福來喜投出觸身球，由於靠近頭部，場面一度緊張，沒想到福來喜主動上前擁抱對方，瞬間變成溫馨畫面。

富藍戈9局上連續解決兩名打者後，一顆139公里失控球砸到福來喜的後頸，自己也嚇了一大跳，趕緊高舉右手示意不是故意。

福來喜抱著頸部，表情有些痛苦，還小跑步向前，兩人抱在一起簡短聊了幾句後，他向防護員表示沒有問題，繼續留在場上，最後仍以捕手身分蹲完整場比賽。

兄弟總教練林威助說：「本來以為很危險，第一反應沒什麼事就是好事，看到他們擁抱也嚇一跳，之前有認識吧。」

福來喜也說，他和富藍戈一起打球多年，兩人交情很好。

「任何球員都不想被丟觸身球，特別是頭部，還好是變速球、不是直球，感謝上帝！」他表示，被打到當下有點暈，順勢往前跑是怕身體側傾會倒下，富藍戈也向他解釋，投球時「手開掉了」才會失控。