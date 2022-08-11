中職／引領郭郁政好投 葉君璋給林辰勳高評分

郭郁政今晚能夠繳出6局失1分好投，幫助味全龍隊以4：3擊敗統一獅隊，蹲捕的新秀林辰勳功不可沒，總教練葉君璋稱讚：「節奏控制很好。」郭郁政也說：「配球很靈活。」

郭郁政投完6局僅用了79球，頗有續投空間，只不過葉君璋考量本季投球局數已超越去年，格外小心，因此決定換投，但也特別提到，「林辰勳有幫助到投手，用球數很精簡。」

20歲的林辰勳是在2020年季中選秀加盟龍隊，今年春訓被賦予卡位一軍的重任，但7月之後才開始較常在一軍出賽，今天先發僅是第3次，葉君璋表示：「比較慢上來，是考量到他的阻殺還需要磨練，現在有看出成長。」

林辰勳首局就抓到陳傑憲盜壘，接下來獅隊也沒再發動盜壘，葉君璋認為，林辰勳今天表現有到8、90分，「比賽節奏控制很好，讓投手能夠拉長局數，現在看來攻守都不錯，打擊也有能力應付一軍。」

第一次跟林辰勳搭配，郭郁政也稱讚這位學弟，「配球很靈活，賽前有溝通過，要特別注意陳傑憲、蘇智傑、林安可。」