聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／引領郭郁政好投 葉君璋給林辰勳高評分

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今晚在天母球場以4：3擊敗統一獅隊。記者季相儒／攝影
味全龍隊今晚在天母球場以4：3擊敗統一獅隊。記者季相儒／攝影

郭郁政今晚能夠繳出6局失1分好投，幫助味全龍隊以4：3擊敗統一獅隊，蹲捕的新秀林辰勳功不可沒，總教練葉君璋稱讚：「節奏控制很好。」郭郁政也說：「配球很靈活。」

郭郁政投完6局僅用了79球，頗有續投空間，只不過葉君璋考量本季投球局數已超越去年，格外小心，因此決定換投，但也特別提到，「林辰勳有幫助到投手，用球數很精簡。」

20歲的林辰勳是在2020年季中選秀加盟龍隊，今年春訓被賦予卡位一軍的重任，但7月之後才開始較常在一軍出賽，今天先發僅是第3次，葉君璋表示：「比較慢上來，是考量到他的阻殺還需要磨練，現在有看出成長。」

林辰勳首局就抓到陳傑憲盜壘，接下來獅隊也沒再發動盜壘，葉君璋認為，林辰勳今天表現有到8、90分，「比賽節奏控制很好，讓投手能夠拉長局數，現在看來攻守都不錯，打擊也有能力應付一軍。」

第一次跟林辰勳搭配，郭郁政也稱讚這位學弟，「配球很靈活，賽前有溝通過，要特別注意陳傑憲、蘇智傑、林安可。」

味全龍隊捕手林辰勳。記者季相儒／攝影
味全龍隊捕手林辰勳。記者季相儒／攝影

郭郁政 葉君璋 陳傑憲

延伸閱讀

中職／郭郁政投完6局還想「突破」 葉總看出疲勞踩煞車

中職／陳傑憲打擊回溫 非關三鬼合體

中職／王維中主場先發球數再提升 布里悍投一休四不變

中職／味全龍下周斗六3連戰 吉力吉撈．鞏冠可望歸隊

相關新聞

中職／官大元 隔3240天先發勝

中信兄弟隊受到疫情衝擊，影響先發投手調度，38歲老將官大元連續兩周扛起先發重任，昨天在新莊球場用76球投完5局退場，暌違...

中職／省力擒獅 郭郁政還想投

職棒二年級生郭郁政破繭而出，昨晚不僅繳出6局失1分的好投，幫助味全龍隊以4：3擊敗統一獅隊，跟疲勞對抗下單季局數來到66...

中職／福來喜挨觸身球沒事 主動擁抱富藍戈說交情好

中信兄弟隊今天在新莊球場以7：2擊敗富邦悍將隊，終止4連敗，也讓悍將隊吞下4連敗，比賽進行到9局上還出現小插曲，悍將隊第...

中職／引領郭郁政好投 葉君璋給林辰勳高評分

郭郁政今晚能夠繳出6局失1分好投，幫助味全龍隊以4：3擊敗統一獅隊，蹲捕的新秀林辰勳功不可沒，總教練葉君璋稱讚：「節奏控...

中職／郭郁政投完6局還想「突破」 葉總看出疲勞踩煞車

味全龍隊今晚以4：3擊敗統一獅隊，拿下3連勝，郭郁政6局失1分好投拿下本季第6勝，6局投完還想要續投「突破自己」，然而總...

中職／官大元等了3240天再嘗先發勝 兄弟中止4連敗

中信兄弟隊38歲老將官大元，今天難得接下先發投手任務，在新莊球場用76球投完5局退場，被揮出4支安打、失兩分，奪下本季首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。