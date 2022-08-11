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中職／郭郁政投完6局還想「突破」 葉總看出疲勞踩煞車

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
天母球場獅龍戰，味全龍隊先發投手郭郁政6局僅失1分非責失。記者季相儒／攝影
天母球場獅龍戰，味全龍隊先發投手郭郁政6局僅失1分非責失。記者季相儒／攝影

味全龍隊今晚以4：3擊敗統一獅隊，拿下3連勝，郭郁政6局失1分好投拿下本季第6勝，6局投完還想要續投「突破自己」，然而總教練葉君璋看出疲勞，趕緊踩煞車。

去年龍隊考量郭郁政傷後復出，刻意管控局數，僅投了49.2局，今天投完本季來到66.1局，葉君璋說：「他接下來每投1局都是在突破。」

看得出郭郁政進入疲勞期，葉君璋不想勉強，即使6局投完才79球仍決定換人，但對郭郁政表現只有稱讚，「雖然是疲勞狀態下，但還是能往好的方向去走，捕手林辰勳也有幫到忙，用球數很精簡。」

郭郁政生涯僅1次投滿7局，就是今年6月15日對樂天桃猿隊，只不過當時掉3分承擔敗投，今晚球隊領先、氣勢正旺，他很想挑戰自我，「還有點力氣，想要突破自己。」

雖然沒有爭取到續投，不過郭郁政也認為，從上半季開始一直在輪值中，確實投起來比較疲累，「有跟體能教練討論，看如何增加體力，從5局可以投到6、7局。」

過去較少攻擊打者內角是郭郁政的弱點，今年不一樣了，郭郁政說，以往對自己直球投到內角沒信心，自從練了二縫線之後，因為角度投出來，更敢攻擊內角，也靠這顆二縫線製造不少雙殺。

龍隊打線也在1局下就給予3分支援，單局3安、3保送，突破獅隊新洋投克維斯，葉總表示，雖然是突破，但對方控球沒有很穩定，才有機會突破，「第一次面對的投手，就讓選手多觀察，對我們來說結果是好的。」

郭郁政 葉君璋 樂天桃猿

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