中職／官大元等了3240天再嘗先發勝 兄弟中止4連敗

中信兄弟隊38歲老將官大元，今天難得接下先發投手任務，在新莊球場用76球投完5局退場，被揮出4支安打、失兩分，奪下本季首勝，暌違3240天再以先發身分奪勝，兄弟終場7：2獲勝、終止4連敗，也讓悍將隊吞下4連敗。

官大元2011年展開中職生涯，生涯12年出賽434場，今天僅是第7場先發任務；這是他繼2013年9月27日對統一獅隊投6局無失分，生涯首次先發勝後，相隔9個球季再嘗相同滋味，歷年先發2勝3敗。

悍將隊首局就展開攻勢，靠葉竹軒、范國宸、申皓瑋安打攻下全場第1分。

兄弟2局上許基宏揮出二壘打後，福來喜安打加上悍將隊左外野手陳真失誤，追成1：1平手，3局上再靠王威晨安打、投手牽制失誤、周思齊高飛犧牲打攻下1分，反以2：1超前。

悍將隊4局下兩出局後，辛元旭轟出左外野陽春砲，本季第2轟出爐，雙方二度平手；悍將隊先發投手陳仕朋投3局退場，失兩分都非自責分，接下來牛棚出狀況，又讓兄弟逮到超前機會。

兄弟面對悍將隊第2任投手李子強，5局上靠江坤宇、周思齊、許基宏連續3支安打和福來喜內野滾地球，以及陳真再次失誤，攻下兩分形成4：2。

兄弟6局上持續進攻，岳東華、岳政華從藍愷青的手中揮出安打，王威晨高飛犧牲打攻下全隊第5分，江坤宇追加二壘打再下一城，拉大成6：2領先。

悍將隊牛棚問題無解，7局上賴智垣保送陳文杰，再被岳東華揮出二壘打，兄弟變成5分領先，維持優勢到比賽結束。

【中央社台北11日電】

中華職棒中信兄弟隊投手官大元今天投5局失2分，加上打線串連，最終以7比2擊敗富邦悍將隊，官大元拿下勝投，距離前一次先發勝投已相隔3240天。

富邦悍將昨天打線熄火，以0比3不敵樂天桃猿隊。今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，首局就有攻勢，葉竹軒、范國宸連續安打，攻占一、三壘，申皓瑋隨後再補上安打，幫助球隊先馳得點。

悍將投手陳仕朋2局上遭遇危機，被敲出3支安打及送出2個保送、掉1分，所幸後來讓兄弟打者岳政華擊成雙殺打降低失分。

兄弟3局上攻勢再起，王威晨擊出安打後，靠著投手陳仕朋牽制暴傳，前進三壘，隨後周思齊揮出高飛犧牲打，幫助兄弟以2比1反超；而悍將辛元旭4局下從兄弟投手官大元手中揮出陽春砲，扳平比分。

兄弟第5、6、7局都有攻勢，合計進帳5分，最終就以7比2勝出。

兄弟連續2週派出38歲的投手官大元先發，上週投4局失3分，今天投滿5局失2分退場，被敲4安，包括1發全壘打，拿下繼2013年9月27日對統一獅投6局無失分奪勝以來，再次奪得先發勝投。

兄弟此役全場敲出11支安打，先發打線中除了林書逸外，其他8人都有安打的表現。