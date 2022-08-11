中職／郭郁政6局好投力壓獅隊 克維斯「開箱」4局失3分

統一獅隊新洋投克維斯今晚「開箱」，味全龍隊首局就給予震撼教育，單局打了一輪、攻下3分，加上龍隊先發投手郭郁政6局僅失1分的好表現，在天母球場以4：3擊敗獅隊，拿下3連勝。

龍隊先發投手郭郁政表現力壓洋投，79球投完6局，被敲5支安打，另有4次三振、1次四壞保送，只掉1分非責失，收下本季第6勝，防禦率下降到2.44，若投球局數補齊仍有如此水準，有機會進入聯盟防禦率榜前五名。

31歲來自美國的克維斯不僅曾上過大聯盟，2018年還在韓職拿下三振王，今年來到中職，第一場先發對上龍隊，自己以優質先發為目標、總教練林岳平希望投5局，結果都沒達到。

第1局克維斯就投了48球，龍隊1出局後靠保送、安打、保送攻占滿壘，李凱威滾地推進，用1出局換回1分，接著劉基鴻敲安打回第2分，張祐銘保送又滿壘，林辰勳安打敲回第3分。

雖然開賽就掉3分，但克維斯隨後回穩，最終投完4局也僅掉這3分，但用球數已經達100球而退場，被敲6支安打，另有5次三振、4次四壞保送的成績，防禦率為6.75，初登板收下敗投。

獅龍兩隊在5局各追加1分，8局上龍隊新戰力林凱威在本季第4次登板首次掉分，面對獅隊單局被敲3支安打，丟掉2分都是責失，防禦率跳升至5.40，還好沒再擴大失血，伍鐸也在9局登板守住局面。

天母球場獅龍戰，統一獅隊先發投手克維斯生涯初登板。記者季相儒／攝影 天母球場獅龍戰，味全龍隊先發投手郭郁政。記者季相儒／攝影

【中央社台北11日電】

中華職棒味全龍隊今天靠著郭郁政6局僅失1分非責失分，繳出優質先發，以4比3擊退統一獅隊，郭郁政勇奪第6勝。談到6局投完還想續投，郭郁政坦言，雖然有點累，但想要突破自己。

統一獅隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，派出新洋投克維斯（Keyvius Sampson）先發，克維斯迎來中職初登板。

不過，克維斯首局就出現亂流，保送龍隊吳東融後，被陳品捷擊出安打，且控球再度出現狀況，拿莫．伊漾選到保送後，李凱威在滿壘情況下擊出內野滾地球，攻下1分，劉基鴻、林辰勳隨後接力敲安，幫助龍隊取得3比0領先。

獅隊5局上先追回1分，但龍隊隨即還以顏色，5局下靠著張政禹安打，搶下1分。

趁著龍隊第8局換上林凱威中繼，獅隊展開反攻，陳傑憲安打開啟球隊攻勢，潘傑楷隨後敲出二壘安打，形成一、三壘有人，施冠宇安打先追回1分，而蘇智傑內野滾地球，再攻下1分，但獅隊未能逆轉，龍隊最終以4比3帶走勝利。

龍隊投手郭郁政投6局僅失1分非責失分，被敲出5安，賽後獲選單場MVP（最有價值球員），龍隊總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時表示，肯定郭郁政、林辰勳投捕搭檔的表現。

葉君璋說，郭郁政去年僅投近50局，今年已投超過60局，「現在每投一局其實都是在突破，雖然今天有點疲勞，但還是想辦法將比賽往好的地方去帶，代表他在成長」。

郭郁政坦言，可能一直都在先發輪值內，因此有點疲累，但有與體能教練討論，設法提升體能，拉長投球局數。

葉君璋透露，由於郭郁政去年曾受傷，因此得小心，今年希望朝著如何讓郭郁政能投滿整個球季的方向去做。

儘管郭郁政曾表達可以續投，但教練團基於保護立場，仍決定提前換投。郭郁政坦言，有點可惜，「雖然有點累，但還有一點力氣，還想繼續投，想要突破一下，盡量突破自己」。

另外，獅隊新洋投克維斯儘管賽前立下優質先發的目標，獅隊總教練林岳平則希望克維斯至少能投5局，但克維斯初登板並未達成目標，投4局用100球，被敲出6支安打，另有4次保送、5次三振，失3分全是責失分，苦吞敗投。