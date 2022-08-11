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中職／受到兄弟室友林智勝刺激 王勝偉要求自己更好

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
王勝偉重新站穩先發，進入打擊排行榜沒有太大問題。圖／富邦悍將隊提供
王勝偉重新站穩先發，進入打擊排行榜沒有太大問題。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊38歲老將王勝偉重新站穩先發，本季出賽58場已是近3年最多，今天對中信兄弟隊賽前累積208個打席，離進入打擊排行榜的數字不遠，他說：「肯定自己不斷努力、不斷學習，沒有放棄進步的想法，這是最重要的事。」

悍將隊本季已經進行72場比賽，必須要有223個打席才能進入打擊排行榜，王勝偉只要站穩一軍，進榜是早晚的事，但他沒想太多，重點是把自己多年經驗傳授給後輩。

他表示，現階段不會在意這些東西，而是必須在乎比賽，尤其對新生代球員來說，年輕就是最好的機會，一定要賣力往前衝，練得比別人更多，找出問題好好解決。

味全龍隊40歲老將林智勝本季同樣出賽58場，也是近3年最多，已出現7支全壘打，離300轟里程碑只剩4轟；王勝偉表示，以前在兄弟和林智勝當過隊友，也當過室友，他的自我要求很高，有問題一定會發問，「看他今年的表現，自己是不是要更努力？」

王勝偉表示，今年出賽較多，體力消耗也大，各隊主力球員狀況一樣，都有疲勞期的問題，如何調適是很重要的事；但調整身體也不是今年才開始做，前幾年就開始預防，要肯定自己過去的努力。

王勝偉 林智勝 富邦悍將

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