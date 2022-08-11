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中職／到不了優質先發 克維斯初登板首局就嘗苦藥

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊新洋投克維斯在天母球場初登板，面對味全龍隊先發4局失3分。記者季相儒／攝影
統一獅隊新洋投克維斯在天母球場初登板，面對味全龍隊先發4局失3分。記者季相儒／攝影

自我設定優質先發目標，統一獅隊新洋投克維斯在中華職棒的初登板，面對味全龍隊第1局就投了近50球，最終4局投完剛好100球，失3分退場休息，用球數雖達先發標準，離6局失3分的「優質」還有距離。

克維斯在8月初抵台，來台前就持續出賽，雖然經歷「3+4」的隔離，但調整進度算快，在獅隊缺發先發的時刻適時補上，克維斯昨日受訪時透露，初登板是將優質先發設為目標。

今天獅隊在天母球場「開箱」，克維斯第1局投得不順，單局出現3次四壞保送，加上被敲出3支安打，丟掉3分不打緊，1局就用了48球，很難投到5、6局。

好在克維斯後續回穩，2到4局被敲出3支安打，還有1次保送，但沒有再掉分，投完4局剛好用球數滿百被換下，初登板留下4局失3分，被敲6支安打，另有5次三振、4次四壞保送的成績，防禦率為6.75。

統一獅 味全龍

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