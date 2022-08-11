聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／范米特生涯從未如此淒慘 注重內容不在意敗投王

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
悍將隊洋投范米特本季已吞12敗，坦言生涯從未碰過這種情況。記者藍宗標／攝影
悍將隊洋投范米特本季已吞12敗，坦言生涯從未碰過這種情況。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊洋投范米特球運不濟，昨天對樂天桃猿隊先發8局失兩分，優質表現卻吞下本季第12敗，穩居全聯盟最多敗投手，今天在新莊球場談到此事，他說：「棒球就是這樣，不是自己有好表現，球隊就會贏，但可掌握的事一定要做好。」

范米特本季出賽17場（16場先發），成為全聯盟第5位投球局數破百的投手，目前投103.1局排名第4，也是悍將隊投手最多，戰績3勝12敗、防禦率3.48。

范米特是唯一敗場達二位數的投手，統一獅隊胡智為9敗排名第2，再來是悍將隊另一名投手江少慶8敗。

生涯歷經美國、墨西哥、多明尼加、澳洲、台灣職棒，這位33歲美籍右投坦言：「從來沒有碰過這麼勝少敗多的情況，但也不在意結果，過程最重要。」

范米特從6月13日不敵統一獅隊開始，最近8場先發全敗，這波連敗期間有5場優質先發，就是一勝難求，追平中職史上洋將最多連敗，離聯盟紀錄只差1敗。

他表示，剛來台灣時不知如何適應，隊上教練、情蒐人員都對他很好，很享受在這裡打球，「我對團隊很有信心，還有成長空間，一定會有好結束。」

統一獅 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／百萬月薪狀元郎 王維中、江少慶表現不符身價

中職／獅隊8連敗後2連勝 江少慶1局爆苦吞第8敗

中職／昔日印地安人都老了 陳俊秀喊慶baby開不了口

中職／遇胡智為觸身球倒地 拿莫伊漾全套演技差摔棒子

相關新聞

中職／官大元 隔3240天先發勝

中信兄弟隊受到疫情衝擊，影響先發投手調度，38歲老將官大元連續兩周扛起先發重任，昨天在新莊球場用76球投完5局退場，暌違...

中職／省力擒獅 郭郁政還想投

職棒二年級生郭郁政破繭而出，昨晚不僅繳出6局失1分的好投，幫助味全龍隊以4：3擊敗統一獅隊，跟疲勞對抗下單季局數來到66...

中職／福來喜挨觸身球沒事 主動擁抱富藍戈說交情好

中信兄弟隊今天在新莊球場以7：2擊敗富邦悍將隊，終止4連敗，也讓悍將隊吞下4連敗，比賽進行到9局上還出現小插曲，悍將隊第...

中職／引領郭郁政好投 葉君璋給林辰勳高評分

郭郁政今晚能夠繳出6局失1分好投，幫助味全龍隊以4：3擊敗統一獅隊，蹲捕的新秀林辰勳功不可沒，總教練葉君璋稱讚：「節奏控...

中職／郭郁政投完6局還想「突破」 葉總看出疲勞踩煞車

味全龍隊今晚以4：3擊敗統一獅隊，拿下3連勝，郭郁政6局失1分好投拿下本季第6勝，6局投完還想要續投「突破自己」，然而總...

中職／官大元等了3240天再嘗先發勝 兄弟中止4連敗

中信兄弟隊38歲老將官大元，今天難得接下先發投手任務，在新莊球場用76球投完5局退場，被揮出4支安打、失兩分，奪下本季首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。