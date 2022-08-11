中職／范米特生涯從未如此淒慘 注重內容不在意敗投王

富邦悍將隊洋投范米特球運不濟，昨天對樂天桃猿隊先發8局失兩分，優質表現卻吞下本季第12敗，穩居全聯盟最多敗投手，今天在新莊球場談到此事，他說：「棒球就是這樣，不是自己有好表現，球隊就會贏，但可掌握的事一定要做好。」

范米特本季出賽17場（16場先發），成為全聯盟第5位投球局數破百的投手，目前投103.1局排名第4，也是悍將隊投手最多，戰績3勝12敗、防禦率3.48。

范米特是唯一敗場達二位數的投手，統一獅隊胡智為9敗排名第2，再來是悍將隊另一名投手江少慶8敗。

生涯歷經美國、墨西哥、多明尼加、澳洲、台灣職棒，這位33歲美籍右投坦言：「從來沒有碰過這麼勝少敗多的情況，但也不在意結果，過程最重要。」

范米特從6月13日不敵統一獅隊開始，最近8場先發全敗，這波連敗期間有5場優質先發，就是一勝難求，追平中職史上洋將最多連敗，離聯盟紀錄只差1敗。

他表示，剛來台灣時不知如何適應，隊上教練、情蒐人員都對他很好，很享受在這裡打球，「我對團隊很有信心，還有成長空間，一定會有好結束。」