日職／吳念庭4打數繳白卷 西武獅不敵火腿

中央社／ 台北11日電
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天出戰北海道日本火腿鬥士，4打數都繳白卷，而兩隊最終激戰至延長賽第10局，火腿隊靠著清水優心再見安打，以3比2勝出。

吳念庭前一次先發已經是8月7日對戰千葉羅德海洋，本週西武獅隊作客札幌巨蛋，與北海道日本火腿鬥士展開3連戰，吳念庭昨天在12局下接替守一壘，今天重回先發行列，擔任第5棒，鎮守一壘。

吳念庭前3個打席都擊成飛球遭到接殺，8局上再度上場，敲成一壘方向滾地球，此役4打數無安打，賽後打擊率降至2成16。

西武獅前6局以1比2落後，7局上靠著連3支安打扳平比分，兩隊連2天進入延長賽，火腿隊10局下靠著安打和故意四壞保送，攻占一、二壘，清水優心適時擊出安打，助火腿隊以3比2險勝。

日本火腿鬥士

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