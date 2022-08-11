中職／陳傑憲打擊回溫 非關三鬼合體

統一獅隊「外野三鬼」合體三場，球隊戰績2勝1敗，陳傑憲這三戰更是繳出13打數7安打的破5成打擊率，雖然外界認為跟「減壓」有關，不過陳傑憲認為這是打擊教練的幫助，「我只是剛好在這個時候走出低潮」。

陳傑憲上半季末到下半季初打擊「撞牆」，球隊戰績也正好陷入低潮，陸續從潘武雄、陳連宏等教練身上尋求協助，最後在二軍總教練劉育辰的「從簡」心法下，重新調整到位。

陳傑憲表示，所有教練的建議，他都會吸收、接納，只是劉育辰的提點後，剛好自己也打得不錯，技術、對戰心態上都有些調整，「要感謝教練們的幫助」。

時機點發生在蘇智傑、林安可歸隊，陳傑憲認為只是巧合，不能因此抹滅教練的幫助，不過蘇、林的歸隊，對球隊確實有很大的化學變化，「感覺贏球的機率變大了，更有信心。」

蘇智傑、林安可傷後回歸，狀態還不到百分百，陳傑憲說：「兩大主力耶，有他們在穩定軍心，也會製造對手壓力，這些是數據上看不出來的。」

陳傑憲舉例，就像樂天桃猿隊「三本柱」陳俊秀、林泓育、朱育賢，即使先前數據呈現不佳，「但是他們站上打擊區，我們守備還是會有壓力。」