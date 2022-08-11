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中職／王維中主場先發球數再提升 布里悍投一休四不變

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
天母開幕戰猿龍對決，陳冠宇、王維中（圖）同場較勁。本報資料照片
天母開幕戰猿龍對決，陳冠宇、王維中（圖）同場較勁。本報資料照片

味全龍隊先發輪值計畫不變，洋投布里悍「投一休四」周日再先發，明天天母主場交給王維中，球數預計拉到70到80球，林子昱先配合調度到二軍。

布里悍周二對中信兄弟隊7局僅失1分，然而3局為了處理短打導致下背部緊繃，昨天再次確認身體狀況，葉君璋今天表示，周日還是會安排布里悍先發，投一休四的計畫不變，將在新莊球場對上富邦悍將隊。

王維中傷後復出首戰在上周日對樂天桃猿隊，投3局用54球，被敲出3支安打掉1分，不過球速飆到147公里狀況不錯，明天在主場對上統一獅隊，王維中將再次登板，葉君璋表示，用球數會提升到70、80球左右。

至於另一名本土先發林子昱，上次同樣在周日登板，後援3局沒掉分，投34球被敲2支安打，葉君璋表示，林子昱在9日下二軍，原因與身體狀況無關，純屬調度，「他投得很好」。

王維中 葉君璋 林子昱

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