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中職／拿莫的Timing play 陳傑憲也第一次遇到

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅打者陳傑憲。記者陳正興／攝影
統一獅打者陳傑憲。記者陳正興／攝影

昨晚味全龍隊一壘手拿莫伊漾的守備瑕疵，導致球隊多掉1分，雖然最終仍以4：3逆轉擊敗統一獅隊，但少見的「Timing play」案例，龍獅兩隊今天賽前也在討論，就連獅隊陳傑憲也說：「人生第一次遇到。」

「從小打球沒遇過。」陳傑憲表示，今天獅隊外野手練習前也在討論這個案例，「我當下也以為是雙殺就結束了，所以很懊惱，回來之後隊友才說那一分有算。」

事情發生在7局上獅隊得到一分後，1出局分占一、三壘，陳傑憲敲出右外野高飛球，被陳品捷接殺後回傳一壘，一壘跑者離壘過遠，拿莫伊漾腳踩壘包形成雙殺，不過三壘跑者已經先一步回到本壘。

拿莫伊漾當下也很懊惱，回到休息區隊友吳東融才提醒他那是「Timing play」，意指跑壘員在第三出局發生前踏上本壘，則該得分有效，今天練習前龍隊也開會再次提醒相關案例。

「學到一課。」拿莫伊漾說，過去打球從沒碰過類似案例，「當下以為雙殺完成就好，後來才知道要有強迫進壘，下次知道了。」

陳傑憲 吳東融 統一獅

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