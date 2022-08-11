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中職／牧田和久不振遭下放二軍 林威助拉上吳哲源頂替

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
中信兄弟象投手牧田和久。 記者陳正興／攝影
中信兄弟象投手牧田和久。 記者陳正興／攝影

中信兄弟隊今天在新莊球場對富邦悍將隊賽前，異動投手群名單，日籍老將牧田和久遭下放二軍，由吳哲源取代位置，兄弟總教練林威助表示，牧田最近成績不理想，吳哲源有辦法上一軍，就讓牧田下去調整一下。

牧田本季出賽6場，合計5.1局失5分，未有任何勝敗，有1場救援失敗，防禦率8.44，今天仍出現在新莊球場，但林威助證實他已經下二軍，投手教練會再和他討論如何修正。

兄弟今天賽前才宣布官大元登板先發，悍將隊排出陳仕朋應戰，林威助表示，吳哲源上一軍先擔任中繼投手，之後再調上先發，本周比賽就有可能，不過仍會觀察他的狀況。

兄弟明天回台中洲球場對決樂天桃猿隊，林威助指出，先發投手人選還未確定，但不會是德保拉，會再和投手教練討論，再看何時安排他登板。

林威助 吳哲源 樂天桃猿

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