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中職／獅又找洋砲羅薩里歐？林岳平考量「兩鬼」狀態

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影

統一獅隊要找新洋砲，墨西哥聯盟打擊雙冠王羅薩里歐（Rainel Rosario）是鎖定目標之一，總教練林岳平透露，從洋投轉念到洋砲，考量的是林安可蘇智傑狀況，「需要有能打的人分攤任務。」

今日新聞傳出，獅隊鎖定的新洋砲是今年效力於薩爾蒂約瑟拉佩人隊（Saltillo Sarape Men）的羅薩里歐，出賽90場，打擊率3成72，以116分打點、38轟位居墨西哥聯盟雙冠王。

雖然獅隊領隊蘇泰安表示，新洋砲合約已經簽訂，預計8月下旬來台，不過林岳平說得保守，「不確定公司完成簽約了沒，但羅薩里歐確實是人選之一，還是以公司進度為主。」

羅薩里歐曾效力於日職廣島隊，一壘跟外野都可以守備，獅隊已有重新合體的「外野三鬼」陳傑憲、林安可、蘇智傑，今年一壘的潘傑楷也打得不錯，洋砲要怎麼安排？

林岳平表示，尋找洋砲的時機點是在10天前，確定無法與費爾斯續約，加上當時球隊打擊近況不佳，因此重新回到季初「洋砲拚看看」的念頭，「球隊下半季開始遇到些低潮，既然有這個人選，那就試試看。」

再加上林安可、蘇智傑剛傷癒歸隊，林岳平表示，短期內兩人不可能一周五場天天出賽，「還是要給他們休息的時間，有一個能打的，可以分攤一下。」

林岳平 林安可 蘇智傑

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