中職／味全龍下周斗六3連戰 吉力吉撈．鞏冠可望歸隊

中華職棒味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠先前跑壘時受傷，總教練葉君璋今天捎來好消息，吉力吉撈．鞏冠最慢預計在下週斗六3連戰歸隊，但將先擔任指定打擊，至於蹲捕還需要1至2週。

吉力吉撈．鞏冠7月初跑壘時造成膝蓋受傷，不但錯過挑戰本季全勤的機會，也無緣7月底的明星賽。

味全龍16日至18日的主場賽事原訂在新竹市立棒球場舉行，因場地問題改至斗六棒球場舉行，葉君璋今天賽前接受媒體聯訪時表示，吉力吉撈．鞏冠預計最慢下週在斗六的賽事可望回到一軍，將先擔任指定打擊。

葉君璋指出，由於吉力吉撈．鞏冠才剛開始進行蹲捕訓練，「要蹲捕的話，也是要再1、2週」。

另外，談到本週先發投手輪值，葉君璋透露，明天將由王維中先發，預計投75至80球，而洋投布里悍（Jake Brigham）將在14日上陣。

布里悍前一次先發出現腰部不適的情況，葉君璋表示，已確認過狀況，「基本上沒問題」。