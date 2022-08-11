中職／兄弟簽下選秀首輪鄭浩均 兩年半合約、月薪25萬

中信兄弟隊在今年選秀會選進9名新人，球團今天正式宣布，已和第一指名鄭浩均完成簽約，至於第二指名徐基麟將參加U23世界盃棒球賽，兩人目前已在屏東中國信託公益園區與兄弟二軍一起訓練。

兄弟指出，鄭浩均選擇背號33號，出身台東、來自國立體育大學，24歲，191公分、95公斤，身材高大，右投左打，2019到21年在美國職棒洛杉磯道奇隊發展，受到疫情影響，直到2021年才在小聯盟初登板，今年返台投入中職選秀，獲得兄弟球團第一指名青睞。

兄弟給予鄭浩均兩年半合約，保障至2024年，月薪25萬，另有激勵獎金，2024年的薪資依照2023年的表現調整。