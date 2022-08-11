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中職／樂天女孩跳「狐狸舞」紅回日本 日網友：想去台灣了
樂天桃猿隊8月6、7日在桃園球場對戰味全龍隊，舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，將把風靡日本職棒火腿隊著名的狐狸舞移師全猿主場，以火紅亮麗的打扮，跳起「狐狸舞」別有一番風味，結果還紅回日本，火腿隊還轉發推特，引發相當大的關注，有網友表示，「這就是王柏融的家鄉。」也有人說，「好想去台灣。」
「狐狸舞」這支由火腿啦啦隊「FIGHTERS GIRL」改編網路洗腦神曲「What does the fox say」而成的可愛逗趣、萌感十足的「狐狸舞」表演舞蹈，成為日職表演神曲，除了啦啦隊成員之外，球員以及球隊吉祥物和職員等都有人參與演出，成為今年火腿隊最大的號召，日前還找來「乃木坂46」金川紗耶參與演出，在日本引起相當大的轟動。
桃猿隊引進原汁原味日本火腿隊風靡日職的「狐狸舞」，並希望「要謝謝日本火腿以及太平洋聯盟TV，狐狸舞再讓它從台灣紅回日本吧。」結果一如所願，樂天女的演出還一度登上日本Yahoo官網，日本火腿隊也轉發樂天女孩官方YT頻道的演出，引發日本民眾爭睹。
台湾にも🤘🦊🤘の輪が❗#楽天モンキーズ #きつねダンス https://t.co/olD2VS0aFh— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) August 8, 2022
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